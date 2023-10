Guasto alla motonave Santa Lucia, passeggeri costretti a sbarcare dopo metà tratta

TERMOLI. Disavventura nella mattinata di oggi per alcune decine di passeggeri sulla rotta Termoli-Isole Tremiti. La motonave Santa Lucia salpata regolarmente dal porto di Termoli ha avuto un guasto meccanico improvviso e a poco più di metà tratta per decisione del comandante è tornata indietro, facendo sbarcare i viaggiatori diretti alle Diomedeec on loro sommo disappunto. Collegamento interrotto ovviamente comunicato alla sala operativa della Guardia costiera di Termoli.

Già nella mattinata di ieri i collegamenti marittimi tra Termoli e le Tremiti erano stati interrotti, a causa però delle condizioni meteo proibitive per i forti venti di burrasca.

Galleria fotografica