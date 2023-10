Rubano un'auto e poi svaligiano una rivendita di tabacchi: indagano i Carabinieri

CAMPOBASSO. Era composta da tre persone la banda che la scorsa notte ha rubato in uno dei tabacchi di Tufara, paese della provincia di Campobasso

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del colpo, che dovrebbero essere pugliesi, e che hanno agito a bordo di una auto rubata, almeno questo stando alle prime notizie, «Grazie alle telecamere della videosorveglianza di cui è dotato il paese nei punti di accesso e nei punti sensibili - ha spiegato il sindaco Gianni Di Iorio - siamo riusciti ad avere alcune informazioni sulla vettura con cui i malviventi sono arrivati in paese e che era stata rubata a Campobasso, il bottino del colpo si aggira tra i 5 e i 10mila euro, in prevalenza sono state portate via stecche di sigarette».