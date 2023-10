Due veicoli coinvolti in un incidente, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

TERMOLI. Tamponamento alla rotatoria tra via Madonna delle Grazie e via Martiri della Resistenza nella serata di oggi. Due i veicoli coinvolti, di cui uno alimentato a Gpl. Circostanza, quest'ultima, che ha portato a richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Per fortuna, non ci sono state conseguenze per la vettura ibrida e tanto meno per gli occupanti dei veicoli, che non hanno riportato ferite.