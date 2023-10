Lupo sbuca dalla spiaggia a San Salvo Marina e ferisce cucciolo di Husky

SAN SALVO. Avvistato nuovamente un lupo a San Salvo Marina, sbuca dalla spiaggia e ferisce un cucciolo di Husky. E' accaduto ieri sera sulla riviera sud intono alle 22.30 e in zona c'erano tante persone che, complice la bella serata, stavano facendo una passeggiata sul lungomare Cristoforo Colombo.

Dopo la segnalazione giunta alla nostra redazione lo scorso 4 ottobre di un’avvistamento sulla pista ciclabile (Leggi) e conseguente alla cattura per mano dell’Ispra della lupa che ha scatenato il panico a Vasto e San Salvo gli scorsi mesi (Leggi), possiamo confermare a questo punto la presenza di un secondo lupo.

A raccontarlo alla nostra redazione è il padrone di un cane e che è riuscito ad evitare che anche il suo amico a quattro zampe fosse ferito o peggio predato dal lupo.

Quest'ultimo ha affermato: "Stavo passeggiando, quando all'improvviso è sbucato un lupo dalla spiaggia ed ha puntato il mio cane. Sono stato fortunato e sono corso via in un bar."

Poi aggiunge: "Qui ho incontrato un altro proprietario di un cane visibilmente spaventato. Infatti mi ha raccontato che il lupo aveva ferito ad una zampa il suo cucciolo di Husky di circa 3 mesi e mezzo mentre stava giocando libero in spiaggia. Nel bar c'erano anche altre persone spaventate e proprietarie di cani. Fortunatamente l' Husky non ha riportato ferite gravi ed era solo fortemente intimorito per l'accaduto".

Invitiamo a questo punto i proprietari di cani a fare molta attenzione a San Salvo Marina e di portare i loro amici a 4 zampe sempre al guinzaglio, evitando le zone buie e in particolar modo la spiaggia nelle ore serali. Ciò almeno fino a quando anche questo lupo non sarà catturato e trasferito in un habitat a lui congeniale.

In foto la zona dove è stato avvisato la scorsa notte e dove ha aggredito l'Husky.





