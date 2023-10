Le rubano fiori appena comprati da deporre sulla tomba del marito

TERMOLI. Segnalazioni diffuse provengono dal cimitero di Termoli nell’ultimo fine settimana del mese di ottobre, che prelude alle festività novembrine di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

La prima riguarda un episodio increscioso e dobbiamo dire che, purtroppo, non è affatto una novità. Furti che riguardano fiori e arredi sulle tombe che spesso segnaliamo, al pari di atti vandalici che nel passato hanno destato anche sconcerto (oltre alle denunce verso ignoti).

Stamani una signora si è recata come fa ogni domenica al camposanto dove riposa il suo defunto marito, acquista fiori freschi a uno dei chioschi che si trovano davanti ai cancelli d’ingresso e si è recata presso le fontanelle, per sistemarli meglio e poi adagiarli accanto alla foto del caro estinto.

Una donna e un uomo, peraltro in carrozzella quest’ultimo, le andavano incontro, il tempo di voltar loro le spalle e in un attimo sono spariti sia i fiori che la coppia. Ovvio attimo di smarrimento e sconcerto per il furto con destrezza, alla signora altro non è rimasto che ricomprarli di nuovo.

Poi, ci arriva una segnalazione sul degrado interno all’area cimiteriale: «Questo è lo spettacolo che offre il nostro camposanto, bidoni stracolmi e nessuno a cui riferire di svuotarli. Non si può avere il cimitero in queste condizioni a pochi giorni dalle celebrazioni di novembre».