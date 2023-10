Ancora roghi nel basso Molise, incendio esteso nell'agro di Montenero di Bisaccia

BASSO MOLISE. Ultima domenica di ottobre e se c'è chi sulla costa ha approfittato dei 25 gradi e oltre che il meteo riservava, scendendo sulla spiaggia e facendo addirittura il bagno, l'altro rovescio della medaglia è rappresentato dal rischio incendi. Anche oggi diffusi interventi dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, nel basso Molise.

L'ultima emergenza fronteggiata in ordine cronologico è quella a Montenero di Bisaccia, in contrada La Valle, dove sono andati a fuoco sterpaglie e alberi di ulivo, rogo causato dall'accensione delle stoppie, come troppo spesso avviene. Un rogo che ha interessato la zona prossima alla SP 13.

In precedenza, il 115 era intervenuto a Larino, sulla strada comunale Schiena dell'Asina e a Termoli, lungo la SP 111, che collega Difesa Grande a San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi.