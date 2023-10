Il recupero della turista caduta nel dirupo a Campitello Matese

CAMPITELLO MATESE. Diffusi i dettagli operativi dell’operazione di soccorso e recupero della 52enne di nazionalità lituana che era scivolata in un dirupo sul Monte Miletto, nel comprensorio di Campitello Matese.

Alle ore 18 di ieri, domenica 29 ottobre, si è avuta notizia di una donna dispersa, la chiamata è stata smistata al centralino dei Vigili del fuoco di Isernia, che hanno geolocalizzato la posizione della escursionista tramite l’utenza cellulare e inviato sul posto una squadra del 115 pentro e una del comando provinciale di Campobasso.

Dalle coordinate in possesso dei soccorritori, la zona era difficile da raggiungere ed è stato attivato tramite il 118 anche il Soccorso Alpino.

La 52enne è stata individuata dalla squadra di soccorso mista, composta da Vigili del fuoco e uomini del Cnsas già nella notte, ma ne era impossibile il recupero, anche a causa di alcune ferite riportate dalla turista.

I soccorritori hanno messo in atto le procedure per stabilizzare l’infortunata e proteggerla dal freddo e dalla nebbia; tra il personale del Soccorso Alpino era presente anche un medico.

Ci sono stati vari tentativi di recupero tramite un elicottero del 118 intorno alla mezzanotte e poi dell’Aeronautica, abilitati al volo notturno.

Solo alle 6 con le prime luci dell’alba è stata recuperata dall’aeronautica con successo e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Il racconto del Soccorso Alpino.

«Si è concluso questa mattina il recupero della donna precipitata ieri sera sul Matese.

L'allerta è arrivata dalla Centrale operativa del 118 per una donna di anni 52 di nazionalità lituana rimasta bloccata sul versante estremamente impervio tra Monte Miletto e Colle Tamburro. Una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è partita immediatamente alla volta di Campitello Matese, e da lì i tecnici hanno proseguito a piedi verso la grotta delle Ciaole per poi risalire il versante sud del Matese ricco di canaloni e forre.

Dopo circa un'ora e trenta di cammino la donna è stata individuata in un burrone a quota 1.750 metri di altitudine in cui era scivolata, tra l'altro procurandosi diversi traumi al viso, all'arto superiore e inferiore destro. Per raggiungere la donna nella profonda insenatura un tecnico del Cnsas si è dovuto calare con corde assistito dai compagni. Raggiunta la donna le sono state prestate le prime cure stata protetta dall'ipotermia ed è stata effettuata una valutazione primaria prontamente comunicata alla centrale operativa del 118 con cui la squadra del Soccorso Alpino è stata sempre in contatto. È stato subito chiaro che la donna era impossibilitata a muoversi e necessitava di essere recuperata con una barella, possibilmente con un elicottero data l'esposizione al rischio dì evoluzione sanitaria e le basse temperature.

È stato quindi allertato tramite la centrale operativa del 118 l'elisoccorso campano dalla base Hems di Napoli che, con a bordo medico rianimatore, infermiere di area critica e un tecnico di elisoccorso del Cnsas, è arrivato sul posto in circa tra minuti alle 23. Dopo diversi tentativi non è stato possibile effettuare né il recupero della paziente né lo sbarco del personale sanitario per le avverse condizioni meteo e per la morfologia dell'ambiente estremamente impervio.

È stato quindi allertato l'equipaggio del 15 Stormo dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare che è arrivato sul posto verso le ore una.

Nonostante diversi tentativi anche l'equipaggio estremamente addestrati dell'Aeronautica militare non è riuscito a portare a termine l'operazione al verricello.

È stato quindi necessario, tramite le squadre di terra del Soccorso Alpino, procedere ad un recupero con barella a monte della parete rocciosa. La donna è stata opportunamente immobilizzata ed imbarellata dai tecnici del Cnsas e riportata a monte mediante tecniche alpinistiche.

Solo allora l'elicottero dell'Aeronautica militare che nel frattempo aveva fatto campo base presso l'elisuperficie del centro polifunzionale della Protezione Civile di Campochiaro è potuto tornare sul target per effettuare il recupero in cresta della barella e del tecnico del Cnsas mediante verricello.

La paziente è stata quindi trasferita al centro polifunzionale della Protezione Civile di Campochiaro dove era in attesa una postazione territoriale del 118.

Le operazioni si sono concluse alle 5 di questa mattina.

A completamento di quanto documentato, sul posto era presente anche personale dei Vigili del fuoco che hanno collaborato a spostare la barella dopo il recupero in parete e posizionarla sul punto dove poi è stata imbracata con il verricello».

Galleria fotografica