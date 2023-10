Intervento sulla centralina del metano, senso unico alternato sul lungomare Nord

TERMOLI. Semaforo acceso sul lungomare Nord di Termoli e coloro che già soffrono quelli sulle arterie a scorrimento veloce magari avranno visto "rosso", in tutti i sensi. Per fortuna, il senso unico alternato sul viale Cristoforo Colombo non durerà a lungo. È comparso da poco e sparirà entro il fine settimana, presumibilmente entro venerdì sera.

La società 2iReteGas, infatti, sta provvedendo alla sistemazione di una importante centralina di decompressione del gas metano. In occasione della festività di Ognissanti il semaforo verrà rimosso e tornerà attivo dal 2 novembre, per le ultime 48 ore, si spera, così da alleviare i disagi eventuali degli automobilisti.