Fiamme nella notte a Montenero di Bisaccia, intervengono i Vigili del fuoco

Incendio a Montenero di Bisaccia

BASSO MOLISE. A distanza di 24 ore ancora emergenza incendi nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia, in contrada Difesa Grande. Poco prima delle 21.30 è giunta la segnalazione al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso e come si evince dalle immagini video postate sui social da un cittadino montenerese, Ettore Di Vaira, il fronte delle fiamme è stato piuttosto esteso, che ha interessato contrada Difesa Grande, La Valle e Mondrone. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

Probabile che il fuoco sia stato appiccato in più punti, si indaga sulla matrice dolosa del rogo.

In precedenza, interventi sono stati eseguiti anche in altre località, come contrada Marinelle a Campomarino, lungo l'autostrada A14, al km 496, in territorio di Campomarino ancora, e nell'agro di Guglionesi.