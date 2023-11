Banditi in fuga, uno riesce a dileguarsi: fermato un 41enne dai Carabinieri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Non c'è tregua per i furti nel basso Molise. Il calare dell'oscurità diventa lo scenario in cui si manifestano senza soluzione di continuità i tentativi predatori da parte di malviventi senza scrupoli che "infestano" il territorio, provenendo dalla vicina provincia di Foggia.

È accaduto anche nella tarda serata di lunedì scorso, dove l'allarme sociale si è rinvigorito al tentativo dell'ennesima fuga di sospetti braccati dalle forze dell'ordine, nell'abitato di San Martino in Pensilis. In due si aggiravano con scopi nient'affatto leciti e sono stato individuati dai Carabinieri della compagnia di Larino.

Sentitisi ormai nel mirino dei militari dell'Arma, hanno provato a imboccare in macchina una stradina per dileguarsi, ma sono finiti in un vicolo cieco e allora abbandonato il mezzo, se la sono data a piedi, ma uno è stato fermato, si tratta di un 41enne con precedenti specifici, di San Severo. Del complice, invece, nessuna traccia.