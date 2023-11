La fiaccolata della memoria: dolore e speranza

PER NON DIMENTICARE

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un momento intimo e partecipato che ogni anno richiama in tanti nei luoghi del ricordo, una pagina di dolore e di speranza impressa nella storia di San Giuliano di Puglia e di tutto il territorio. La fiaccolata organizzata dal Comitato vittime della scuola elementare ha concluso le iniziative dedicate alla giornata della memoria del 31 ottobre 2002.

Famiglie, amici, giovani e meno giovani, i soccorritori, chi quel giorno c'era e ogni anno torna in paese per portare il proprio omaggio e una preghiera sentita dal profondo del cuore.

Ventisette palloncini bianchi e uno rosso sono stati lasciati volare verso il cielo stellato e illuminato dalla luna per ricordare i nomi dei bambini e della maestra Carmela Ciniglio.

Il corteo di fiaccole ha quindi ripercorso i luoghi del dolore: dalla scuola crollata, dove un pilastro lascia il segno del tempo, a piazza 31 ottobre, al palazzetto dello sport trasformato allora in camera ardente passando accanto alla nuova scuola antisismica, al cimitero dove ci sono le tombe dei piccoli Angeli. Proprio al palazzetto un momento di preghiera, animato da don Pietro, ha accompagnato il cammino per affidare tutti e tutto all'amore di un Padre che non lascia solo nessuno dei suoi figli in un abbraccio condiviso di una vita che non finisce, non può finire con la morte. Dignità e rispetto, amore e riconciliazione, un sentimento di pace che parte dal cuore e si apre con un messaggio di speranza nella festa di tutti i Santi accompagnati dalla luce della fede e della preghiera.

