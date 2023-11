Omicidio di Alessandro Ronzullo, arrestato un 21enne di Foggia

Il 40enne ucciso in passato viveva e gestiva un autosalone a San Salvo ed era tra gli indagati dell'operazione Evelin

SAN SALVO-FOGGIA. A Foggia ci sono sviluppi sull'omicidio di Alessandro Ronzullo, il 40enne pugliese che era tra gli indagati dell'operazione Evelin (Leggi) e che in passato viveva e gestiva un autosalone a San Salvo.

Un 21enne di Foggia è stato arrestato dalla polizia per l’omicidio del 40enne di San Severo ucciso alla periferia di Foggia lo scorso 26 ottobre (Leggi).

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver premuto più volte il grilletto, ferendo gravemente Ronzullo, deceduto poco dopo in ospedale. Almeno due i colpi andati a segno, mentre la vittima era in auto, in compagnia di due persone che hanno trasportato il ferito al Policlinico di Foggia.

Il gip del Tribunale di Foggia ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nella giornata di ieri, ma le indagini sono ancora in corso per cristallizzare il movente del fatto di sangue e il coinvolgimento di altre persone.