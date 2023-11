Scomparso un 16enne da Pescara, estese ricerche sulla costa

PESCARA. Si è messa in moto la macchina delle ricerche a Pescara, per Thomas Christopher Luciani, 16enne residente a Rosciano di cui non si hanno notizie da ieri.

I familiari hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri e la Prefettura ha attivato subito il Piano provinciale per le persone scomparse.

Stamattina riunione nell’Ufficio territoriale del Governo pescarese. Al momento della scomparsa Thomas indossava jeans di colore grigio-scuro con diversi strappi sulle cosce, scarpe nere Nike, maglietta di colore oro a tinta unita con stoffa in simil velluto. Thomas è alto 1 metro e 61 centimetri, 50 kg circa di peso, capelli rasati sui lati e dietro la testa, ciuffo di media lunghezza, occhi castani. Porta con sé uno zaino bianco e nero con disegni geometrici.

Chi dovesse avvistarlo contatti il 112 o qualsiasi altra centrale operativa: 113, 115, 117, 118.