Omicidio di Alessandro Ronzullo, il 21enne fermato è Alessio Marino

SAN SALVO-FOGGIA. E' il 21enne Alessio Marino il presunto autore dell'omicidio di Alessandro Ronzullo, 40enne di San Severo ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 26 ottobre, in via Lucera, a Foggia (Leggi). Il giovane è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario (Leggi).

Già noto alle forze dell’ordine, il 21enne è accusato di aver premuto più volte il grilletto, ferendo gravemente Ronzullo, deceduto poco dopo in ospedale. Almeno due i colpi andati a segno, mentre la vittima era in auto, in compagnia di due persone che hanno trasportato il ferito al Policlinico di Foggia.

Tra i due c'era una conoscenza e una frequentazione, essendo legati sentimentalmente a due ragazze sorelle tra loro.

La Polizia, coordinata dalla procura ordinaria, sta facendo luce sul movente dell'omicidio e non si esclude l'ipotesi di un debito contratto dalla vittima.

Agli agenti della squadra mobile il compito di chiarire l'esatta dinamica del fatto di sangue e il movente, oltre al possibile coinvolgimento di altre persone.

Alessandro Ronzullo era implicato sia nell'Operazione Evelin (Leggi) che in quella Radar (Leggi), entrambe per spaccio di stupefacenti.