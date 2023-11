«Suo nipote ha causato un brutto incidente», le tentate truffe non si fermano mai

TERMOLI. "Vogliamo porne fine"? Lo scriviamo così, perché ne stanno accadendo troppe. Davvero. Una signora anziana, di 94 anni, è stata il bersaglio dell'ennesimo tentativo andato in scena nella tarda mattinata di oggi. Abita in una zona residenziale dove di pensionati ce ne sono tanti, viale Trieste, nelle cosiddette "case dei ferrovieri".

«Suo nipote ha avuto un incidente, un grave incidente, purtroppo». Così ha esordito il fantomatico contatto, un sedicente legale che si è messo in contatto con lei, scombussolandola. Il tempo di reagire emotivamente a questa frottola truffaldina ed ecco che la donna riesce a fare scudo al tranello, mentre chi era dall'altro capo del filo (per così dire) ha tentato di convincerla che fosse necessaria la somma di denaro cospicua per ridurre le conseguenze legali dello scontro in macchina.

L'anziana ha poi verificato che tutto fosse in ordine, invece, e spavento a parte, non è stata gabbata dai bastardi senza cuore. Perché così vanno chiamati, mettere anche a repentaglio la salute di nonni e zii, genitori e familiari, perché nessuno sa quale possa essere una reazione quando vengono informati su accadimenti drammatici, seppur inventati di sana pianta.

Sarebbe davvero opportuno riuscire a recidere queste truffe alla radice. I tabulati telefonici andrebbero passati al setaccio e invitiamo anche coloro che le subiscono, anche in più circostanze addirittura, le stesse persone, a denunciare sempre.