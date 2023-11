Stroncato traffico illecito di vongole destinate alla grande distribuzione in Molise

VASTO. Si è conclusa oggi un’ampia operazione svolta dalla Guardia Costiera di Vasto volta alla tutela dei consumatori di prodotti ittici.

L’attività ha visto impegnati uomini e donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto in mare e nell’ambito del territorio di giurisdizione, comprensivo non solo dei Comuni di Vasto, San Salvo, Casalbordino e Torino di Sangro, ma anche dei comuni dell’entroterra, al fine di verificare il rispetto delle vigenti normative in materia di taglie minime, tracciabilità ed etichettatura del pescato.

Di rilievo è risultata l’attività posta in essere, nella mattinata odierna, durante la quale, attraverso un continuo coordinamento con la Capitaneria di porto di Ortona è stato bloccato un traffico illecito di vongole, pescate abusivamente e pertanto prive di ogni forma di documentazione e controllo sanitario, destinate a centri commerciali molisani. Il controllo di un veicolo sospetto lungo la Statale 16, ha permesso ai militari di porre sotto sequestro kg. 100 di vongole e l’elevazione, nei confronti del trasportatore, di una sanzione amministrativa di circa € 2.000,00 anche in conseguenza del trasporto del prodotto ittico su un mezzo non adeguato allo scopo e sprovvisto di relativa idoneità.

L’attività si pone a chiusura di una intensa operazione effettuata nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera di Vasto, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara, che ha visto l’effettuazione di numerosi controlli posti in essere oltre che a pescherecci, anche attraverso i sistemi di localizzazione radio-satellitari.

L’attività di vigilanza proseguirà da parte della Guardia Costiera di Vasto, al fine di preservare i consumatori finali del prodotto ittico e scongiurare ogni possibile violazione alle vigenti normative in materia, nonché tutelare le risorse biologiche dei nostri mari.

