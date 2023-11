Danni per il maltempo e rischi a Casacalenda: la sindaca Lallitto chiude scuole e cimitero

CASACALENDA. La sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, viste le condizioni meteo, i disagi e i danni causati dal forte vento che sta rendendo pericolose e impercorribili molte strade comunali, provinciali e statali; tenuto conto dei danni già accertati e dei rischi ancora alti di caduta di tegole dalle case e di alberi lungo le strade; con ordinanza che sarà firmata e pubblicata in mattinata, chiude per oggi, 3 novembre, tutte le scuole di ogni ordine grado del territorio di Casacalenda.

«L'incolumità dei nostri bambini e ragazzi, che provengono dal territorio ma anche dai comuni limitrofi, è prioritaria.

Con la stessa ordinanza sarà chiuso anche il cimitero comunale. Si invitano i cittadini che non devono recarsi a lavoro a uscire solo se strettamente necessario e di prestare, in ogni caso, massima attenzione lungo le strade per la possibile caduta improvvisa di calcinacci e tegole, alberi e rami. I Vigili del fuoco sono già stati avvisati delle criticità e dei danni riscontrati sino ad ora sul territorio. Si invita tutta la comunità a segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o danni agli uffici comunali o direttamente ai vigili del fuoco».