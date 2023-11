L'ondata di maltempo: devastata la palestra della scuola elementare a Casacalenda

CASACALENDA. Il servizio di dipartimento della Protezione civile, nella giornata di ieri 2 novembre, aveva emesso un avviso di allerta arancione per vento forte.

E, infatti questo sta accadendo nella nostra Regione.

Tanti i paesi colpiti e tante le criticità da affrontare.

A Casacalenda, dove la sindaka Sabrina Lallitto ha già chiuso le scuole e il cimitero comunale, è crollato parte del soffitto della palestra della scuola elementare di Casacalenda.

«Ingenti danni su tutto il territorio. Prestate massima attenzione, non vi avvicinate ai cornicioni dove si vedono tegole in bilico. Non sostate sotto gli alberi. Ci vorrà tempo e pazienza, nonché grande collaborazione per ripristinare tutto.

La palestra della scuola elementare è completamente devastata.

Con la Giunta stiamo valutando i primi danni e la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. Ai vigili del fuoco sono già state segnalate aree da mettere in sicurezza e attendiamo interventi ma le criticità sono tante su tutta la Regione. Dunque pazientiamo prestando sempre massima attenzione e uscendo solo se davvero necessario.

Vi chiediamo collaborazione, iniziando a prete Gere la vostra incolumità.

Forza Kalena, oggi c'è tanto da fare».

