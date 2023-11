Tetti scoperchiati e alberi caduti: la situazione a Guglionesi

GUGLIONESI. I danni causati dal maltempo hanno causato situazioni di pericolo e disagio un po' dappertutto. Segnalazione di alberi e rami caduti un po' ovunque, con interventi senza sosta dei Vigili del fuoco dei vari distaccamenti e dei comandi provinciali, per sgombrare le carreggiate non solo dagli arbusti, ma anche dal materiale caduto dove insistono delle costruzioni.

Situazioni di criticità causata dal forte vento anche nel comune di Guglionesi, dove la Protezione civile locale è attiva dalle prime luci dell'alba.

«Questa mattina, attivati dal Sindaco quale massima autorità locale di Protezione Civile, stiamo svolgendo una ricognizione con sopralluogo in sinergia con la struttura tecnica comunale per segnalare/mettere in sicurezza/ripristinare danni ricadenti nel territorio comunale dovuti al forte vento. Situazioni più critiche derivano da tetti scoperchiati le cui tegole rimaste ai bordi dei cornicioni costituiscono pericolo in caso di caduta. Qualche criticità anche nella viabilità interna a causa di caduta di alberi che compromettono l’utilizzo della strada».

