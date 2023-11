Maltempo, a Tavenna interrotta l'energia elettrica

TAVENNA. I disagi crescono su tutto il territorio regionale. Questa la situazione a Tavenna.

«Sull'intero territorio comunale e anche al cimitero e per le strade interpoderali i danni sono ingentissimi. La villa comunale e il campetto di calcetto sono fortemente danneggiati. Presenza su quasi tutte le strade di alberi sradicati, rami, tegole, mattoni, segnali stradali, lampioni.

Gli operai comunali sono già al lavoro ed hanno appena rimosso anche un grosso albero caduto, che bloccava interamente il transito sulla strada statale direzione Mafalda. Gli interventi proseguono anche per liberare le strade interpoderali dai grossi rami caduti.

L'Enel sta continuando a lavorare per ripristinare l'energia elettrica. Prestate massima attenzione, non vi avvicinate ai cornicioni dove si vedono tegole in bilico. Non sostate sotto gli alberi. Occorrerà sicuramente del tempo e pazienza, nonché grande collaborazione per ripristinare tutto.

Si stanno valutando i danni e la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. Per qualsiasi esigenza o necessità potete contattare il comune o il sindaco al 3473078770». Questo il messaggio del sindaco Paolo Cirulli.

