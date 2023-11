Interventi per liberare la provinciale tra Colletorto e San Giuliano di Puglia

COLLETORTO. Situazione di criticità anche lungo la strada che collega Colletorto a San Giuliano di Puglia.

Dietro richiesta dell’impresa di trasporti Calzolaro, il sindaco Mele, il vice sindaco e un operaio del posto, sono intervenuti sulla provinciale che collega i due paesi per rimuovere gli alberi caduti che hanno creato difficoltà alla circolazione.

«In accordo con la Provincia, abbiamo proceduto a far cadere altri alberi- ha dichiarato il primo cittadino- che erano presenti sul ciglio della strada e che, date le previsioni delle cattive condizioni atmosferiche, avrebbero potuto provocare disagi. Dopo un’ora e mezzo di lavoro, siamo riusciti a ripristinare la circolazione stradale. Non c’è stato nessun danno a persone o a cose, sono però cadute alcune tegole dai tetti, ma nulla di particolarmente grave. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza tutto e la scuola è rimasta aperta. La situazione al momento risulta stabile».

Galleria fotografica