A Montecilfone chiusi cimitero e centro di raccolta: disagi sulla viabilità verso la costa

MONTECILFONE. Il sindaco Giorgio Manes ha effettuato un ampio sopralluogo sul territorio di Montecilfone e purtroppo i danni sono considerevoli anche nella località arbereshe. «Ingenti danni su tutto il territorio. Prestate massima attenzione, non vi avvicinate ai cornicioni, non sostate sotto gli alberi. Vi chiediamo di collaborare. Stiamo intervenendo», ha scritto sui social rivolgendosi alla sua comunità. Ma non è certo tutto.

Con Manes abbiamo parlato direttamente. Intanto, per motivi di sicurezza il cimitero rimarrà chiuso per due giorni, almeno. Oggi e domani. Chiuso anche il centro di raccolta dei rifiuti, che però si spera di riaprire al più presto. Una porzione dell’agro di Montecilfone rischia di restare senza energia elettrica, alcune zone di campagna sono già in blackout. Nell’abitato un grosso albero mette a repentaglio l’incolumità di alcuni residenti in uno stabile, così come viene attenzionato un cavo pericolante che potrebbe causare un diffuso blackout anche in paese. «Noi stiamo intervenendo con un mezzo d’opera sulla strada che porta sulla costa – riferisce Manes – intanto abbiamo danni alle auto e la stessa provinciale del mare era stata chiusa precauzionalmente».

