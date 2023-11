Grosso tronco blocca la strada al bus, operai Stellantis e autista al lavoro con la motosega

Pendolari al lavoro per rimuovere l'albero caduto sulla strada

TERMOLI. Meritano un encomio, per davvero. Sono due operai Stellantis di Termoli, che dovevano recarsi al lavoro. Non volendo perdere alcuna ora in fabbrica, si sono adoperati e con abilità e ingegno hanno rimosso il grosso tronco utilizzando la motosega. Si chiamano Antonio e Nino. A raccontarci com’è andata è stato proprio Antonio. «Questa mattina dovevo recarmi con l’autobus da Montecilfone allo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli per il primo turno che inizia alle 6. Mia madre è uscita di casa alle 4.30 per recarsi alla zona industriale di Termoli, all’ufficio postale, mi ha subito chiamata dicendomi c’era un grosso albero che impediva il passaggio per andare al lavoro e bloccava la strada sia a noi del pullman di Montecilfone e altri autobus che ci passano, e inoltre da Montecilfone non si poteva raggiungere Campobasso per chi ci lavora o studia.

Così, alla fermata del pullman insieme a un collega Fiat mi sono recato con una motosega, pensando che sicuramente la strada era molto difficile da percorrere. Partenza del pullman alle ore 5 ed ecco che dopo nemmeno 2 km la strada era bloccata, abbiamo provato più volte prima a chiamare il 115, ma erano intasate le linee, così nonostante il buio con le luci del pullman insieme a un mio collega, all’autista e un ragazzo immigrato che era con noi abbiamo liberato di nostra volontà la strada ed abbiamo aiutato anche altre persone che si dovevano recare a lavoro alla zona industriale o zone vicine». Un mirabile esempio di dedizione e attaccamento al lavoro.