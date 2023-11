Maltempo: a Palata danni ingenti e interruzione energia elettrica

BASSO MOLISE. Continuano i disagi dovuti dal maltempo in basso Molise. Si evidenziano anche interruzioni all'energia elettrica nei comuni di Palata e Acquaviva Collecroce.

«Si avvisa la cittadinanza che a causa del fortissimo vento delle scorse ore, si registrano ingenti danni su gran parte del territorio comunale. Si segnala la presenza, su quasi tutte le strade, di alberi rotti, rami spezzati, tegole e mattoni rotti.

Gli operatori comunali sono già al lavoro da questa mattina per sgomberare le strade bloccate e ripristinare il transito.

L'Enel sta lavorando per cercare di ripristinare il prima possibile l'energia elettrica, ma da quanto comunicato i danni non riguardano solo il territorio del nostro comune e purtroppo gli interventi sono molti, pertanto allo stato attuale non è possibile prevedere quando sarà garantito il ripristino completo.

Si invita a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti al di fuori del territorio comunale, in quanto anche sulle strade esterne vi è la presenza di alberi e rami rotti che saranno rimossi il prima possibile». Questo il messaggio dell'amministrazione comunale di Palata.

