Danni al campo sportivo di Guglionesi, il vento spazza via il manto erboso

GUGLIONESI. I territori del basso Molise sono in ginocchio a causa del maltempo. Sono tanti i disagi che il forte vento e i temporali hanno creato e, ora, le amministrazioni fanno i conti con i danni.

Come il comune di Guglionesi che, nella mattinata di oggi, ha trovato il campo sportivo comunale “sradicato”. Il vento forte che ha tirato stanotte ha fatto saltare il manto erboso dello stadio per tutto il perimetro del campo.

Anche il campetto da tennis è stato colpito, il vento ha danneggiato i pali piegandoli.

Al lavoro i tecnici del Comune che stanno transennando le aree.

“Si spera di ripristinare il tutto in breve tempo possibile- ha dichiarato l’assessore Basler, presente sul posto- stiamo aspettando il sopralluogo della ditta per il ripristino del manto erboso, in vista anche del weekend calcistico. Le altre aree sono state messe in sicurezza”.

