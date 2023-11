Il ricordo di un calciatore caparbio, battagliero e vulcanico: addio a Massimo Vecchiotti

VASTO. Lutto nel calcio abruzzese ma con risvolti dolorosi e amarezza, per la sua scomparsa in cosi giovane età, anche nel Molise. È morto all’età di 62 anni Massimo Vecchiotti, storica bandiera della Vastese e del mondo del calcio dilettantistico regionale, ex calciatore e allenatore.

Vecchiotti si è spento all’Istituto San Francesco di Vasto Marina, lascia tre figli e un vuoto incolmabile tra gli sportivi vastesi e in tutte le altre realtà calcistiche dove lui ha prestato la sua opera e messo a disposizione le sue qualità. Alla famiglia le nostre condoglianze.

Massimo Vecchiotti, vero centrocampista, caparbio e battagliero in campo da giocatore e vulcanico allenatore negli ultimi vent’anni. Ha toccato e lasciato un ottimo ricordo anche nel Molise, dove noi (chi vi scrive) ha avuto l’onore di conoscerlo sia come calciatore che come tecnico e soprattutto come uomo, ai tempi dell’Interamnia di Bruno Lanzone e non solo.

Una persona davvero squisita e cordiale, non si tirava mai indietro, sempre disponibile con noi media, onesto e sportivo ha sempre difeso i suoi ragazzi in qualsiasi occasione da allenatore e da vero capitano, leader, ha sempre incoraggiato i compagni di squadra.

Se oggi, con la sua scomparsa, ancora molti dei suoi ex tifosi lo piangono sinceramente il motivo è uno solo, Massimo Vecchiotti è stato un calciatore e allenatore di quelli fatti con lo stampo migliore. Sul campo, per la maglia che indossava, dava sempre il massimo senza mai tirarsi indietro e chi giocava con lui e per lui lo seguiva in tutto e per tutto. Oggi il calcio ha perso un vero campione leale e sportivo fino all’osso. Per noi è stato un onore conoscerlo.

