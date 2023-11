Abbindolano un anziano al cimitero e gli sfilano cento euro col metodo del "pacco"

TERMOLI. Cimitero ormai sotto assedio a causa dei ripetuti “colpi” messi a segno nei confronti di anziani che si recano sulle tombe dei propri cari.

È un'autentica emergenza quanto si sta verificando nel luogo dedicato ai cari estinti. Furti di telefoni, fiori e tant altro. Fino a ieri quando, con molta probabilità, è stata usata la tecnica dell’ipnosi ai danni di un anziano che si stava recando a rendere omaggio ai propri cari. Sulla cappella è recante il suo cognome e proprio nel momento in cui stava per entrare è stato avvicinato da alcuni ignoti che lo hanno chiamato per nome.

Avevano con loro una busta e hanno detto all’uomo che dovevano consegnare quattro orologi per il figlio, ma mancavano 100 euro per completare il pagamento. Per farla breve, non si sa come, una chiacchiera tira l’altra e l’uomo ha preso il proprio portafogli e ha consegnato cento euro agli sconosciuti che in cambio gli hanno dato la busta contenente le quattro “cipolle” del valore di qualche euro.

Tempo di realizzare l’accaduto e i malviventi si erano già volatilizzati nel nulla. Al pensionato a quel punto non è restato altro che tornare a casa e raccontare l’accaduto ai propri familiari. È tempo quindi di correre ai ripari in quanto il cimitero sta diventando campo “franco” per ogni tipo di furto ai danni delle persone più anziane che nulla possono nei confronti di questi soggetti pronti a tutto.