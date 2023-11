In via Biferno altri veicoli danneggiati, la bufera di vento ha colpito ovunque

Un albero caduto anche in via Madonna delle Grazie a Termoli

TERMOLI. A fine emergenza si conteranno centinaia e centinaia di interventi in tutto il Molise e molti di questi nel basso Molise e sulla costa per tamponare e mitigare i danni dell'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore.

È stata una notte da incubo quella appena trascorsa a causa della bufera che ha interessato tutto il Basso Molise, problemi e danni in tutto il territorio di Termoli e non solo.

Nell’arco della mattinata continuano a pervenire in redazione numerose segnalazioni dei danni provocati dalle forti raffiche di vento.

Un altro grosso albero è caduto in via Biferno su un multi space della Citroen e su altre due autovetture parcheggiate in una zona attigua.

Già dalla tarda serata di ieri, numerose richieste di soccorso sono giunte nella sala operativa del 115, che compatibilmente con le altre situazioni di pericolo, hanno garantito l'intervento anche nella zona compresa tra Porticone e San Pietro.

Un altro albero è caduto anche nella zona di Rio Vivo, nel parcheggio antistante i lidi.

Galleria fotografica