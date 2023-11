Furgone esce fuori strada a Campomarino, tre feriti trasportati al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Un furgone è uscito fuori strada nella mattinata di oggi, poco dopo le 10, in contrada Marinelle a Campomarino.

All'interno tre braccianti extracomunitari, di cui un ferito in modo più serio e due in misura lieve. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Croce di San Gerardo dalla postazione di Larino.

L'immigrato più grave ha subito un politrauma. Sono stati trasportati tutti e 3 al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Rilievi affidati alla pattuglia della Polizia locale ed è stato necessario anche far accorrere i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli,