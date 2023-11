Tabelloni, pali telefonici e alberi nel parco: "Ciaran" non fa sconti, gli interventi a Termoli

TERMOLI. Sarà perennemente fonte di polemica la scelta di riqualificare il patrimonio arboreo del parco comunale così come sta avvenendo, ma chi lo gestisce, nel caso di specie la Gtm srl, per mano del suo patron, Giuseppe Larivera, anche alla luce di quello che è avvenuto nella notte, quando si è abbattuto il ciclone med Ciaran, ha ribadito la necessità di proseguire l'opera di messa in sicurezza degli alberi all'interno del principale polmone verde intitolato alla memoria di Girolamo La Penna.

Rispetto alla situazione, sulla base delle informazioni rese dal dottor Marco Maio, abbiamo attinto attraverso i Lavori pubblici e l'Ambiente guidati dall'ingegnere capo Gianfranco Bove, queste informazioni:

«In particolare, dopo un sopralluogo effettuato nella mattinata, la verifica visiva al parco comunale e in altre aree pubbliche, ha visto censiti 5 alberi schiantati dal vento della notte scorsa. In particolare è stato danneggiato irrimediabilmente il pino d'Aleppo presente all'interno del parco che era tra quelli attenzionati, ovvero a rischio caduta. Ne era stata preventivamente delimitata e circoscritta l'area di insistenza della chioma. Un altro pino d'Aleppo si è schiantato nel parcheggio di Giorgione (di cui abbiamo diffuso il video in un altro articolo, ndr).

Poi in via degli Oleandri abbiamo fatto intervenire i Vigili del fuoco per liberare la strada alla circolazione dopo che era caduto un palo in legno di una linea telefonica di Tim. Infine, i miei operai hanno messo in sicurezza sto cartellone pubblicitario dal piazzale antistante Euronics».

