Crollo del tetto della palestra, la sindaca Lallitto: "Qualcuno pagherà"

CASACALENDA. «Oggi non è stata una giornata facile». Inizia così il lungo sfogo della sindaka Sabrina Lallitto, sulla sua pagina Facebook.

Una giornata intensa che ha fatto rivivere un incubo, quello di 21 anni con il sisma di San Giuliano. Una giornata in cui, l'unica frase da dire è "non doveva succedere". E se, fortunatamente, un'altra tragedia non è accaduta, è grazie alla scelta proprio della prima cittadina di non aprire le scuole, vista l'allerta meteo.

«E ancora adesso, sola in ufficio- continua la sindaka- ripenso a tutto quello che abbiamo fatto e mi interrogo se qualcosa ancora avremmo potuto fare. Ma non per la palestra sventrata o per qualche tegola caduta. Dietro alle interviste, alle denunce, alle carte, al vedere il nostro comune e la nostra scuola in tutti i tg regionali e nazionali, c'è davvero altro. C'è che non abbiamo imparato niente. C'è che abbiamo rischiato dove il rischio avremmo dovuto ridurlo a zero. C'è che quella è la scuola! C'è che queste cose sconfortano e ci fanno perdere sempre di più la fiducia nelle istituzioni. Mi interrogo, dopo oltre 18 ore di lavoro e di stanchezza.

Riesco a darmi alcune risposte, altre purtroppo no. Oneri e onori. Dice qualcuno dei Sindaci. La verità è che desideriamo lasciare qualcosa ai nostri figli, ai figli di tutti, al futuro. E tentare di risolvere certi problemi costa veramente fatica, non solo fisica. Vedere ancora i luoghi dei nostri bambini crollare come castelli di carta, mi fa pensare che noi non abbiamo alcun rispetto per loro. Diciamo di amarli e poi non siamo capaci di proteggerli. Vogliamo dare loro un futuro migliore del nostro e poi diamo loro spazi che durano il tempo di una stagione.

Domani sarà un giorno nuovo. Avremo altro da risolvere. Cantieri, lamentele, luci, solita roba. Ma oggi, nel doppio ruolo di Sindaka e di mamma, io ho avuto paura. Ho avuto paura, al contrario di ogni altro mio giorno. Potevano esserci i nostri figli in quella palestra, oggi o un altro giorno di scuola, e non ce lo saremmo perdonati mai.

Qualcuno pagherà. Faremo quanto è nelle nostre possibilità perché ciò accada. E la vostra pena non sarà mai grande quanto la nostra paura di oggi. Purtroppo.

Ps. Ringrazio per il lavoro di squadra fatto oggi la mia Vicesindaca Iole Ramaglia e il mio Assessore Piero Tozzi, Biagio Galletta, l'Anas, Gianfranco Spensieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Presidente della Regione Francesco Roberti, Antonio Fieramosca, i dipendenti comunali e tutti quelli che non ho nominato ma che oggi c'erano.

Ringrazio i colleghi Sindaci e amici che mi hanno chiamata e mi hanno scritto per mostrare la loro vicinanza. Un ultimo pensiero va alle centinaia di Sindaci che oggi, in tutte le regioni d'Italia, sono in prima linea a proteggere il loro, e il nostro, territorio».

Il crollo del tetto della palestra dell'istituto scolastico è alla ribalta delle reti nazionali e la prima cittadina è stata raggiunta dalla troupe di Pomeriggio 5, programma di canale 5 condotto da Myrta Merlino.

«È chiaro che dopo San Giuliano di Puglia, gli edifici più sicuri dovevano essere le scuole, quelle che preservano il futuro dei nostri piccoli territori. Tutto questo non doveva accadere».