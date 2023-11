Ancora disagi per la tempesta di vento nel basso Molise: tra blackout e danni "materiali"

BASSO MOLISE. Sono trascorse 36 ore dall'ondata di maltempo che ha imperversato soprattutto nel basso Molise, ma i disagi non sono ancora terminati. A Larino, in contrada Monti e Colle Silvano lavori da parte dei tecnici dell’Enel per eliminare i guasti causati alle infrastrutture dal forte vento e ripristinare, dopo aver già ripristinato l’alta tensione, la bassa in modo da consentire l’utilizzo normale della corrente.

Gli addetti di Terna sono al lavoro anche oggi per ripristinare le infrastrutture elettriche e così consentire agli utenti di poter riutilizzare la corrente elettrica. Purtroppo i danni sono stati ingenti. La speranza è quella di poter ultimare i lavori in serata.

A Guardialfiera, invece, qualche tetto scoperchiato e parecchi alberi a terra che ostruivano le vie comunali «Le strade le abbiamo già liberate dalla mattina», ci ha riferito il sindaco Vincenzo Tozzi.

A Bonefro vari danni, tra elementi edilizi di abitazioni private, arredi e parabole che sono volate questa notte, oltre agli alberi caduti. Le strade provinciali interessate dalla caduta di alberi sono state riaperte e i rami sono stati rimossi dagli operatori. A Santa Croce di Magliano, dove le scuole sono state chiuse, sulle strade provinciali che attraversano il Comune la Provincia è intervenuta per gli alberi caduti.

«Ci sono stati problemi legati all’energia elettrica ma il sindaco dal mattino presto ha già chiamato per far partire gli interventi», ci ha riferito il vice sindaco Pierluigi Di Tomasso. Un’abitazione privata ha avuto problemi al tetto.

A Morrone del Sannio ore di grande paura: la forza del vento ha fatto volare la rete di protezione di un cantiere come fosse un fazzoletto, 6 coperture di tetti divelti, macchine danneggiate una decina, strade ricoperte di cocci, lampioni allentati (1 atterrato). Rami che hanno invaso la carreggiata. Alle 6.30 di ieri l'ufficio tecnico era all'opera per liberare le strade dai detriti. Scuole di Morrone e Ripabottoni chiuse. «Abbiamo segnalato i punti pericolosi e sollecitato i proprietari delle case a intervenire per rimuovere tegole o infissi in bilico. Molti si sono già adoperati», la testimonianza della sindaca Stefania Pedrazzi.

Non tutte le zone abitate di Palata hanno riacquistato l'energia elettrica e ad Acquaviva Collecroce, dove il sindaco Francesco Trolio ha visto diventare pericolosa la piazza del paese a causa della caduta delle tegole e di alberi, anche molto grossi, si chiederà lo stato di calamità naturale.

A San Felice del Molise si rinnova il quadro già visto altrove, con alberi sradicati dal vento, tegole volate via dai tetti e blackout anche se di minore durata, soprattutto nelle zone più esposte dell’agro. A San Giacomo degli Schiavoni problemi per gli alberi in via Arno e via Vitale.

