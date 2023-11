Domenica l'ultimo saluto ad Alessio Amicone, per la piccola Amalia si attenderà la prossima settimana

CUPELLO. È stata eseguita nella giornata di ieri, presso l'ospedale Clinicizzato di Chieti, l'autopsia sui corpi di Alessio Amicone di Schiavi di Abruzzo e della piccola Amalia Meo di Fresangrandinaria.

I due sono deceduti nel tragico schianto sulla Trignina di domenica scorsa (Leggi).

L'esame autoptico è stato svolto dal medico legale Ildo Polidoro che è stato incaricato di eseguirlo nella mattinata di venerdì 3 novembre dalla Procura di Vasto. Presenti anche i consulenti di parte: il professor Cristian D'Ovidio per la famiglia Meo e il collega Pietro Falco per la famiglia Amicone.

L'autopsia ha evidenziato che il decesso di entrambi è legato a cause di natura traumatiche in seguito al tremendo sinistro stradale.

Intanto la salma del 43enne di Schiavi è stata restituita ai familiari ed è stata fissata anche la data dei funerali che sono previsti per domenica 5 novembre, alle ore 11.30, nella chiesa Parrocchiale di San Maurizio.

Per quello della piccola Amalia, di appena 10 mesi, bisognerà attendere la prossima settimana. L'Autorità giudiziaria ha dato il nulla osta ai familiari, ma il corpicino della bimba si trova ancora presso l'obitorio del nosocomio teatino.

La volontà della famiglia è quella di temporeggiare per attendere che la mamma sia dimessa dal San Pio di Vasto e per poter così partecipare al funerale. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e fanno ben sperare.

Proprio dall'ospedale di Vasto arriva anche un'altra bella notizia. Il piccolo Manuel, anche lui coinvolto nell'incidente e trasferito a Chieti in prognosi riservata, dopo l'operazione al femore sta meglio ed è stato trasferito al San Pio nel pomeriggio di ieri.