Sospensione attività didattiche a Guglionesi

GUGLIONESI. Scuole chiuse a Guglionesi per lunedì 6 novembre. Il sindaco Antonio Tomei ha emanato un'ordinanza precauzionale per la chiusura delle scuole.

"Stiamo effettuando dei sopralluoghi negli istituti scolastici al fine di garantire l'incolumità dei nostri studenti" ha dichiarato il primo cittadino di Guglionesi.

Di seguito l'ordinanza.

Vista l’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il territorio di Guglionesi e del basso Molise nella nottata tra il 2 e il 3 novembre 2023, atteso che le forti raffiche di vento hanno causato danni alle strutture comunali e, in particolare, in alcuni edifici scolastici del Comune si sono verificate cadute di calcinacci e tegole; Considerato che sono in corso le verifiche da parte della struttura tecnica comunale e sono già stati avviati interventi di ripristino in sicurezza della fruibilità delle strutture; Considerato, altresì, che i bollettini di vigilanza emanati dalla competente struttura di Protezione Civile prevedono il possibile reiterarsi di nuovi fenomeni intensi; Ritenuti sussistenti i presupposti affinché, ai sensi dell’art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/00; Richiamato il D. Lgs. 267/00; Richiamato il vigente Statuto Comunale; O R D I N A La sospensione delle attività didattiche in presenza del micronido e nelle scuole di ogni ordine e grado per il giorno lunedì, 6 novembre 2023.