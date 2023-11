Piana della Conca senza corrente, Tomei rassicura le famiglie: "Siamo in contatto con l'Enel"

GUGLIONESI. Il giorno dopo la tempesta di vento che si è abbattuta sul basso Molise, gli amministratori fanno la conta dei danni.

Il sindaco Tomei, dalla giornata di ieri 3 novembre, è al telefono con l’Enel per ripristinare l’energia elettrica che manca in alcune contrade da più di 48 ore.

“Ho subito contattato la società di energia elettrica per ripristinare il servizio in contrada Piana della Conca. Sono tante le famiglie che segnalano disservizi da ormai più di 48 ore. L’Enel, però, ci ha risposto che hanno più di 300 segnalazioni e cercheranno di ripristinare tutto al più presto. Vogliamo rassicurare le famiglie che noi siamo al lavoro per risolvere questi disguidi”.