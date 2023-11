«La pace va protetta e difesa ogni giorno, altrimenti si rischia di perderla»

PORTOCANNONE. Il 4 novembre ricorre la festa dell'unità nazionale e delle Forze armate. La commemorazione dei caduti di tutte le guerre è stata celebrata anche a Portocannone.

«Oggi commemorazione dei caduti anche a Portocannone, ringrazio tutti i partecipanti, i colleghi amministratori, la dirigente scolastica, le insegnanti e i ragazzi delle scuole presenti, il Generale Tonino Di Iulio, i vigili ausiliari volontari, la locale sezione Rgpr, e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione». Così il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«Celebriamo tutti insieme la ricorrenza del 4 Novembre, l'anniversario della Vittoria conseguita dalle truppe italiane nel 1918 che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, nonché la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forza Armate.

Da allora, il 4 novembre è diventato il giorno della commemorazione, della ricorrenza e della solidarietà.

Il valore di questa ricorrenza sta proprio nel fermarci un attimo, rispettosamente, per onorare i nostri caduti, riflettere sul senso della guerra, sempre ingiusta e dolorosa.

Valori e principi di grande attualità soprattutto vedendo quanto sta accadendo a poche centinaia di chilometri dalle nostre case.

Le bombe che continuano a cadere sui territori dell’Ucraina, di Israele e Palestina ci preoccupano e devono rafforzare in noi sentimenti di ripudio della guerra, la volontà di coltivare la pace, il rispetto per gli altri, l’apprezzamento per la democrazia e la libertà.

Bisogna anche chiedersi: perché è giusto non disperdere la memoria di quanto drammaticamente è accaduto nel nostro Paese e in Europa più di un secolo orsono.

A questa domanda rispondo che è giusto ricordare perché ognuno di noi, nella vita quotidiana deve agire come costruttore di pace, collaborando per creare le condizioni per una convivenza pacifica e collaborativa, di aiuto reciproco, di supporto verso i più deboli e di attenzione alle sofferenze individuali.

Per tutto questo l'insegnamento ed il sacrificio di quanti sono caduti in guerra vanno trasmessi alle future generazioni ricordando che “la pace va protetta e difesa ogni giorno, altrimenti si rischia di perderla”.

Viva l’Italia, Viva le Forze Armate».

