Auto contro scooter su viale Pertini, un 18enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Il copione consunto, si rinnova in ogni stagione: auto contro scooter in via Pertini, nel tardo pomeriggio di oggi, in un orario molto trafficato del sabato sera. A contatto un veicolo bianco e un motociclo condotto da un 18enne della città adriatica.

Per fortuna si è trattato di una "strisciata" senza urti significativi, ma in ogni caso il giovanissimo è stato soccorso dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per gli opportuni accertamenti.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Udine e per permettere rilievi e soccorsi anche la circolazione ne ha risentito, a occuparsene sono stati gli agenti della Polizia locale di Termoli.

