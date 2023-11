L'istituto di Vigilanza Pegaso sventa furto a impianto fotovoltaico nel basso Molise

BASSO MOLISE. Non c’è tregua per le scorribande predone ai danni degli impianti delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio del basso Molise. Per fortuna, i banditi “sbattono” contro la capacità di vigilanza che garantisce la sicurezza e impedisce danni considerevoli a chi è a caccia di rame e non solo.

Ennesimo tentato furto ai danni di un impianto fotovoltaico, ma i ladri sono stati messi in fuga dalla security dell’istituto di vigilanza Pegaso.

L’episodio è avvenuto tra Guglionesi e Montenero: i malviventi sono fuggiti non appena hanno avvistato le auto della società di vigilanza.

Ancora un furto sventato grazie al pronto intervento e alla professionalità degli uomini della Pegaso guidati da Rosario Castellitto e Maria Ferrigno.

Nella tarda serata di ieri, sabato 4 novembre, malviventi hanno tentato di rubare presso un impianto fotovoltaico situato tra Guglionesi e Montenero di Bisaccia. Il tempestivo intervento degli uomini della Pegaso ha messo in fuga i ladri. I quali si sono dileguati nelle campagne circostanti non appena hanno avvistato le auto della società di vigilanza. Questa volta è finita nel migliore dei modi con i malviventi che sono rimasti a bocca asciutta e fortunatamente nessun danno è stato arrecato all’impianto fotovoltaico.