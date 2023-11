Caccia al cinghiale, cacciatore ferito all'addome da un colpo di fucile

CAMPOBASSO. Incidente questa mattina nel territorio di Riccia durante una battuta di caccia al cinghiale. Un cacciatore di Jelsi è stato ferito all’altezza dell’addome, secondo le prime informazioni, da un colpo partito dal fucile di un altro cacciatore.

Subito c’è stata la chiamata di soccorso al 118, intervenuto sul posto con l’ambulanza e l’equipe medica.

Il cacciatore ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dall’ambulanza della Croce Azzurra. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La caccia al cinghiale è iniziata lo scorso mese di ottobre e andrà avanti fino a gennaio.