Roghi senza tregua: incendi sul Trigno, lungo l'A14 e in via Corsica

SAN SALVO-MONTENERO. Un secondo rogo è divampato nei pressi del fiume Trigno in territorio molisano e su cui si sono portati sempre i Vigili del fuoco di Vasto dato che i colleghi molisani sono impegnati su altri interventi.

Infatti, nuove segnalazioni giungono dal basso Molise. In mattinata interventi sono stati effettuati - oltre a quello lungo la statale Bifernina - a Montenero di Bisaccia, nei pressi del km 470 dell'A14, tra Sinarca e statale 16, al km 452 dell'A14 in territorio di Petacciato e in via Corsica.

Galleria fotografica