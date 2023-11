Blackout da giorni in contrada Marozza, a Petacciato arriva il gruppo elettrogeno

PETACCIATO. I guasti (e i guai) per l’assenza di energia elettrica hanno interessato diversi Comuni nel basso Molise. Anche a Petacciato, in contrada Marozza, ci sono disagi da almeno due giorni e mezzo e non c’è verso di risolverli.

Tanto è complicato venirne a capo che è stato persino attivato un gruppo elettrogeno.

Ci hanno scritto alcuni residenti, stufi del blackout causato dalla tempesta di vento chiamata “Ciaran”, che ha spazzato il Molise nella notte tra gli scorsi giovedì e venerdì.

Pali dell’energia elettrica e alberi abbattuti con conseguente interruzione della corrente.

I residenti stessi sottolineano che nella zona la linea elettrica che si staglia tramite paloni di legno fissati nel terreno non venendo sorvegliati e monitorati regolarmente sono in degrado.

«Durante l'interruzione elettrica abbiamo sollecitato chi di competenza a farci riparare il guasto, pur capendo i molteplici interventi a cui hanno dovuto far fronte per questa eccezionalità climatica ,ma ogni volta ci rispondevano: “Previsione ripristino, in corso di definizione”, noi capiamo le esigenze altrui, ma vorremmo che qualcuno capisse anche quelle nostre».

Galleria fotografica