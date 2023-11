Non c'è mai tregua: incendio tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Non c'è tregua, non c'è davvero soluzione di continuità rispetto all'emergenza incendi. Un autunno che definire anomalo e problematico, certo non ascrivibile solo al clima particolarmente mite, che ne favorisce l'evidente propagazione.

In una giornata come quella odierna, con vento robusto, un altro rogo è divampato tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, in via delle Querce di contrada Ponticelli e in contrada Colle della Stella.

Ovviamente, sul posto accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati anche a dover ancora mettere in sicurezza varie zone del basso Molise per i disagi causati dal maltempo.

