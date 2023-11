I problemi restano sul territorio di Montenero, Contucci: al lavoro senza sosta

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha aggiornato ulteriormente la situazione in merito agli interventi compiuti a causa dei danni provocati dal maltempo di 3 notti fa.

“Informo innanzitutto che anche nella giornata di oggi sono proseguiti gli interventi dei Vigili del Fuoco sui tetti di alcune case e di alcuni palazzi, sulla base delle chiamate che gli stessi Vigili hanno ricevuto nel corso dei giorni scorsi e delle ultime ore.

Comunico inoltre che oggi abbiamo chiuso parzialmente al traffico un tratto della strada di Contrada Cerreto, a causa di un palo dell’energia elettrica che si è fortemente inclinato e che rende impossibile la percorrenza in quella zona: per tale motivo abbiamo già provveduto ad avvisare i genitori degli studenti che abitano in quell’area, informando che nella giornata di domani lo scuolabus non percorrerà quella strada.

Da questo pomeriggio e fino alla tarda serata di oggi, un mezzo della Protezione Civile sta percorrendo le zone di Montenero più a rischio di incendi, per monitorare il più possibile il territorio in questo particolare momento. Ricordo che proprio questa mattina c’è stato un incendio alla Marina di Montenero di Bisaccia, oltre che in comuni limitrofi, su cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Ricordo che anche la Polizia Locale di Montenero è attiva e presente sul territorio ed è raggiungibile per qualunque emergenza al numero 377.33.43.689.

Continuano purtroppo i problemi legati alla mancanza di energia elettrica in alcune contrade, anche se dai contatti che ho avuto personalmente con la Prefettura di Campobasso ho appreso che le squadre di intervento sono al lavoro anche in queste ore per risolvere gli ultimi problemi rimasti.

Nonostante il giorno festivo, sono stati effettuati interventi anche sulla pubblica illuminazione locale, a seguito dei problemi legati al danneggiamento di alcune linee.

Informo che domani mattina inizieranno le operazioni di pulizia del cimitero e le verifiche dei tecnici comunali sulle cappelle gentilizie che avevano subito danni: ci auguriamo quindi di poter riaprire al più presto quel luogo sacro alla visita dei parenti dei defunti, magari anche nella stessa giornata di domani, non appena avremo informazioni più precise sulla sicurezza dei luoghi.

Vorrei concludere infine questo resoconto stigmatizzando e prendendo le distanze in maniera netta da quanto riportato in un video che sta circolando in rete qui a Montenero, nel quale un cittadino rivolge la sua inspiegabile irritazione nei confronti dei Vigili del Fuoco per un intervento effettuato in via Argentieri, non immaginando evidentemente la portata delle regole e delle procedure di sicurezza poste alla base dell’operato di questo Corpo (in quel momento era infatti presente un fortissimo vento). Intendo quindi ringraziare a nome mio e dell’Amministrazione Comunale tutti gli uomini dei Vigili del Fuoco, elogiando il loro coraggio e la loro abnegazione, che in questi giorni hanno messo a rischio la loro vita per spegnere incendi e mettere in sicurezza gli edifici e la stessa vita delle persone, in concomitanza con il vento fortissimo che ha spazzato tutto il Basso Molise”.