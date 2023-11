Via Corsica: lavori al viadotto Molinello, chiusa al traffico la strada verso la rotonda di Rio Vivo

TERMOLI. L’ufficio tecnico comunale, rende noto che nell’ambito di alcuni lavori che si stanno eseguendo per la sicurezza del viadotto Molinello (meglio noto come ponte del parco), questa mattina sarà chiusa al traffico la bretella che collega la rotatoria di Rio Vivo (detta anche rotatoria timoteana) e la prima rotatoria di via Corsica (nota anche come rotatoria Eni), in viale Marinai d'Italia.

«L’interruzione della circolazione durerà il tempo necessario al completamento delle lavorazioni resesi necessarie. Per chi provenendo da Sud è diretto al porto si consiglia di percorrere la strada di Rio Vivo. Lo stesso per chi provenendo dal porto deve uscire verso sud dalla città. Ci si scusa per il disagio».