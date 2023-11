Scontro frontale sulla Bifernina, due le persone ferite

CAMPOBASSO. Statale Bifernina interrotta ancora una volta e nella circostanza non per un incendio, come avvenuto nella mattinata di ieri al bivio di San Martino in Pensilis, ma per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Il sinistro è accaduto intorno alle 11, in territorio di Montagano, al km 28 e sul posto sono intervenuti il 118 Molise, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e la Polizia stradale del distaccamento di Termoli, che stava pattugliando la statale 647.

Al momento strada chiusa al traffico, per permettere operazioni di soccorso, recupero mezzi e rilievi dello scontro, con la circolazione deviata localmente.

Due le persone ferite nell'impatto frontale tra i due veicoli, trasportate in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.

La circolazione intorno alle 12.25 è stata ripristinata, ma a senso unico alternato.