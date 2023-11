Alle battute finali la campagna di brillamento degli ordigni bellici al largo di Termoli

TERMOLI. Potrebbe essere giunta alle battute finali l'attività di brillamento degli ordigni bellici custoditi nel relitto affondato al largo della costa di Termoli, sul litorale Nord.

Ennesimo intervento delle ultime settimane, quello che stamani vedrà impegnato gli operatori del Gruppo Operativo Subacqueo del Comsubin – Nucleo Sdai di Ancona.

La Guardia costiera di Termoli, ritenuto necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione, anche intesa come salvaguardia dell’incolumità delle persone e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose, dalle 7 alle 12, nel punto individuato dalle seguenti coordinate Gps (Datum WGS 84): 42°04.5960’ N – 014°59.2980’ E, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata, si svolgerà attività di brillamento di ordigni bellici, per un raggio di 1 miglio nautico, ha interdetto la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio acqueo in questione.