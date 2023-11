Scempio alla Bufalara, Colaci: «In corso le indagini di Polizia ambientale»

TERMOLI. Giunge un riscontro da parte dell'amministrazione comunale di Termoli rispetto allo scempio compiuto dagli incivili sulla strada della cosiddetta "Bufalara".

In riferimento all’articolo pubblicato su Termolionline il 2 novembre scorso, relativo all’abbandono di rifiuti al lato della strada ex SS16 ter, meglio nota come “Bufalara”, l’assessore all’Ambiente, Rita Colaci, tiene a precisare “che al riguardo sono in atto indagini da parte della polizia ambientale e che non è possibile intervenire per le necessarie bonifiche, fintanto che non saranno terminate le attività giudiziarie nell’ambito delle quali, si spera, possano essere individuati i colpevoli.

Quanto detto, vale in tutti i casi di abbandono di rifiuti sul territorio che si ricorda sono da intendersi, a norma di legge, quali reati penalmente rilevanti.

Infine, si ricorda che la pubblicità e l’eccessiva evidenza mediatica di queste gravi azioni perpetrate in sfregio all’ambiente, comunque avvenga, anche e soprattutto con la pubblicazione di articoli di stampa corredati di documentazione fotografica, rischia di innescare fenomeni emulativi oltre che creare potenziali rischi di interferenze con le attività di polizia giudiziaria che, si ricorda, vengono attivate, di ufficio, subito dopo il rilievo dell’avvenuto abbandono di rifiuti di ogni genere sul territorio comunale”.