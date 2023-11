«L'assenza di terapia intensiva pediatrica scuota le coscienze dei politici molisani»

MOLISE. “L’allarme sulle terapie intensive pediatriche al Sud - dove tra le sei regioni “scoperte”, figura anche il Molise - dovrebbe scuotere la coscienza dei politici molisani. Parliamo della vita dei bambini”. Così Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura e Solidarietà in riferimento alla lettera-denuncia pubblicata sulla rivista “Lancet” per richiamare l’attenzione sulla condizione che vivono gli ospedali ed in particolare le strutture molisane che dovrebbero essere riservate alla prevenzione e cura della salute dell’infanzia. In Italia i posti letto nelle terapie intensive pediatriche sono solo 273, a fronte di 9.788.622 potenziali pazienti da 1 a 18 anni. In pratica, nel nostro Paese c’è un posto letto di terapia intensiva per 35.586 bambini e adolescenti, lontano dall’indicazione europea di un posto letto ogni 20-30mila piccoli. Nella mappa geografica delle intensive per bimbi e adolescenti, si va dai 128 posti letto al Nord, a fronte di un fabbisogno di 222, ai 55 del Sud, dove ne servirebbero 168, e ai 90 del Centro, sotto solo di 2 posti letto.

Ad alzare la media in Centro Italia sono le 3 terapie intensive pediatriche del Lazio: Gemelli, Bambino Gesù e Umberto I. Per contro, in Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna non c’è nemmeno un posto letto e se un piccolo paziente arriva in ospedale in condizioni particolarmente critiche, deve essere immediatamente trasferito in un’altra regione. Una disperata corsa contro il tempo. La situazione è veramente critica con il risultato che i bambini molisani non hanno le stesse probabilità di essere curati nella stessa maniera rispetto ad altre parti del Paese. La nostra Associazione – dice Di Giacomo – condivide l’allarme lanciato da medici ed esperti: tutto questo, da un punto di vista etico, è riprovevole. Inaccettabile. Cosa ne pensa in proposito la Regione Molise e l’Assessorato alla Sanità?”. Per migliorare la situazione, le soluzioni ci sono e sono indicate dai medici: “l’adeguamento dei posti letto di terapia intensiva pediatrica è un primo passo, preceduto dalla formazione degli anestesisti-rianimatori, soprattutto nelle Regioni che ne sono sprovviste. Ogni Regione deve poi avere una rete che coordini, con criteri centralizzati, il trattamento e il trasferimento dei pazienti pediatrici in condizioni critiche, con centri con competenze e compiti ben precisi, su modello ‘Hub & Spock’ per esempio. E serve una rete nazionale con 3-4 centri d’eccellenza che coordinino emergenze particolari, i casi più rari.

Un centro super specializzato cardiochirurgico o neurochirurgico pediatrico forse non è necessario in tutte le Regioni, perché sarebbe uno spreco, ma una rete nazionale sì. Al momento, purtroppo, il sistema non è così perfezionato”.