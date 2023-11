Violento nubifragio sulla costa, continua l’allerta gialla

TERMOLI. Un violento nubifragio quello che questa mattina, poco dopo le 9:30, si è abbattuto sulla costa molisana, con quasi venticinque millimetri di pioggia. Ci sono stati problemi disagi alla circolazione con alcune strade allagate e alcuni tombini che sono saltati. Nell'hinterland anche in assenza di collegamenti Internet e problemi di cali di tensione elettrica.

A Guglionesi, infatti, è da questa mattina che internet non funziona creando non pochi problemi. Sono tante le segnalazioni arrivate alla Tim, la quale ha fatto sapere che i tecnici sono a lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Le temperature sono scese con una minima di 6° e una massima di 14°.

La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per i venti.

