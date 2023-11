Scritte islamiste e pro Palestina a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Il conflitto esploso in Medio Oriente, dopo l'assalto terroristico compiuto dall'organizzazione islamista Hamas contro Israele, non si riverbera solo sulle popolazioni dell'area, perché le testimonianze che si rincorrono giorno dopo giorno lo dimostrano, nelle piazze e non solo.

Massima l'attenzione, dunque, su qualsiasi possibile presa di posizione, compreso le scritte che possono comparire su luoghi pubblici, come strade e quartieri.

Due, per esempio, quelle comparse a Campomarino lido, tra via Sturzo e via Cervi, che sono già "monitorate" dalle forze dell'ordine, scritte che segnerebbero inni ad Allah e alla Palestina libera.

Una delle due pare sia stata già rimossa, oltretutto.

Galleria fotografica